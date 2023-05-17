指北都發展十劃都未有一撇　議員質疑統籌辦有否設KPI

為推動北部都會區發展，發展局早前計劃成立北部都會區統籌辦事處 (北都辦)， 並建議開設4個首長級編外職位，有關職位為期約5年，所需要總開支約為1400萬港元。立法會人事編制委員會今日（17日）通過有關建議。有議員關注北部都會的整體開支，以及相關編外職位能否在5年內完成工作，甚至質疑北都辦有否設績效指標(KPI)。政府回覆表示，因應運輸及物流局就交通基建發表藍圖，相信明年會適合作出估算具體開支。

政府計劃開設3 個首長級編外職位及重行調配 1 個首長級常額職位，以領導北都辦，同時在土木工程拓展署開設1個首長級 編外職位 。

議員葉劉淑儀促請政府盡快交代北都發展項目的具體開支，指本港儲備已經「跌咗好多」，市民關注有關數字，又要求北都辦向每季向立法會交代北都統籌工作。發展局局長甯漢豪回覆指有關項目的土地用途會在今年出台，認為都掌握發現規模，連同運輸及物流局就交通基建發表藍圖，相信明年會適合作出估算具體開支。另一議員周文港同樣關注財政問題，問到政府預計將來在開設北都辦後需要增加多少個非首長職位，以及所涉金額。甯漢豪回應指未來開設北都辦後共需要新增8個有時限的職位。

議員陳永光則指政府開設編外職位至2028年，問到政府是否有信心該職位可以如期完成工作無需延期，又認為北都發展讓人感覺「十劃都未有一撇」，問到北都辦是否設有KPI。甯漢豪回應承認發展北都工作不會在5年內完成，因為工程龐大預計需橫跨20年，解釋設5年時限，是因為希望5年後再檢示人手安排，向立法會交代，又稱不同意「十畫未有一撇」，重申不少工程已經開展。

旅遊界議員姚柏良指政府希望打造北都為宜居宜業和宜遊的城市，問到政府如果在新發展區域上處理好旅遊安排。甯漢豪指當局希望洪水橋有大型的表演場地，政府會在今年內推出行動綱領，並點明重點項目，讓社會提交意見。