釣魚騙案首季1408宗　涉款2610萬　碩士生會計師齊中招

詐騙案件不絕，其中釣魚騙案今年首季多達1,408宗，佔整體科技罪案兩成，涉款2,610萬港元。釣魚騙案之所以多人中招，是因為騙徒冒認的對象及行騙幌子愈來愈本地化及「貼地」，當中7成3冒認電訊公司、1成2假冒零售集團獎賞計劃，令市民防不勝防。受害人的年齡層及背景非常廣泛，不乏專業及高學歷人士，損失最多的受害人為一名碩士生，痛失值250萬港元的虛擬貨幣。若單計因SMS手機短訊而受騙，損失最多的為一名會計師，被轉走70多萬港元。

首季損失最多的受害人為一名碩士生，該碩士生一向投資虛擬貨幣，在社交平台Twitter看到一則貼文，指免費送出USD Coin（USDC）。他按貼文的連結，進入了一個假網站，並安裝了一個Google Chrome擴充功能，期間網站詢間是否連接網上錢包，他按了「是」按鈕。雖然他未有輸入任何用戶名稱及密碼，但卻執行了一張智能合約，將價值250萬港元的USDC轉走。

至於因SMS釣魚短訊而蒙受損失的六旬會計師，1月收到假冒電訊商的SMS短訊，指其帳戶積分快將過期，會計師按入短訊中的連結，以積分兌換一個藍牙耳筒，並留下信用卡資料。數日後，會計師收到銀行的通知，指其信用卡交易金額超出上限，始發現其信用卡在過去數日被人盜用，簽帳了逾70萬港元。

另一名受害人陳小姐透過視像訪問分享受騙經歷，憶述她早前收到假冒電訊商發出的SMS短訊，同樣指其積分快過期，要登入連結換禮物。由於其家人有相同會籍及曾成功換禮物，她不虞有詐按入連結，該假網頁指可用積分加1元換購藍牙耳筒，她遂按指示輸入信用卡資料及住址等，惟她翌日收到發卡銀行的短訊提示，通知其信用卡進行兩次可疑交易，涉款2.4萬港元，她始知上當。她無奈道，目前正與發卡銀行協商，暫未知可否由銀行賠償，又指事後銀行雖寄來新信用卡，但坦言：「新信用卡唔敢用，陌生短訊唔敢睇。」

執法部門今年首季偵破246宗相關案件，拘捕34人，9成釣魚騙案與手機短訊及即時通訊軟件有關，其餘則與電郵相關。受害人年齡層廣泛，介乎18歲至78歲，當中以51至60歲最多，佔整體近4分1。受害人6成為女性，4成為男性。騙徒善於捉心理，利用提供優惠等藉口吸引市民按連結，亦會與時並進，冒認不同機構進行詐騙。今年4月起，有騙徒更冒認不停車繳費服務「易通行」計劃，但暫無接獲相關報案及錄得損失。