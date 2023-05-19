都會大學研發VR駕駛訓練系統　獲智慧交通基金撥款資助

香港都會大學獲政府「智慧交通基金」撥款資助研發「虛擬實境駕駛訓練系統」，研究在駕駛訓練及模擬駕駛考試中採用「虛擬實境(VR)」技術，既可裝備學習駕駛人士應付多種突發路面情況，亦有助提升路面使用效率，從而推動智慧城市的發展。

現時私家車和輕型貨車的駕駛課程，普遍集中在考試中心附近路面上進行，對相關地點的交通有一定壓力；而且傳統駕駛練習未必能讓學員體驗在不同天氣條件或交通環境下的駕駛情況。都大擬研發的「虛擬實境駕駛訓練系統」則可以在路面以外的地方進行虛擬實境駕駛訓練及模擬考試，從而減少交通負荷；並提供傳統課程中難以安排或遇到的情境體驗，訓練駕駛技術和培養良好及安全的駕駛習慣。

該系統概念源於都大電腦及互動娛樂課程本科生的一份畢業專題研究，而項目亦獲政府「智慧交通基金」資助。該研究亦獲李健駕駛學校青睞，並提供資源供都大開展前期研究，連同都大「質素優化措施」計劃的撥款，該項目至今已獲得業界、學界及政府三方的支持，讓項目可以從前期研究延伸至具體系統開發。