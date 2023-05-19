墮假冒公安電騙案女生現身說法　撥打網上執法部門電話辨真偽

兩名在澳洲留學的年輕內地女生，遭假冒公安騙徒誘騙來港，要她們自演綁架案圖再呃其家人一筆錢，幸及時被「解救」。該兩名女生講述上當受騙的經過，指騙徒開始時自稱「郵局」來電，其後再轉至「公安局」。騙徒曾主動要求她們上網搜尋官方資料，比對來電號碼是否真正公安電話，務求令受她們更加確信。

直至香港執法人員揭發事件後，兩人始知道有關號碼雖與真正公安電話相似，但前面有「+」號，即代表該號碼實際上是由騙徒偽造的假電話。女生呼籲同學們要留意自稱「公安局」的來電，即使電話號碼與官方資料相似，也應自行撥打網上警方電話以辨別真假。

受害女生又稱，「相信世界上還有很多人和我一樣，從小被周圍的人愛着，然後會選擇輕易去相信其他人，然後將自己的所有感情、情緒和經歷都分享給他人。這種想法固然是好，但必須要注意，當他人在要求你提供『自白書』的那一刻，你就已經進入到騙局裏面，『自白書』是你落入他們圈套的第一步。」

女生亦提醒，「互聯網上世界的所有信息，都是可以獲取的，也很容易獲取的。結果就是這些信息別人提供給你的時候，就有可能是假的。當你之後接聽到所謂來自於對方自稱是公安局、或其他公職人員的電話時，哪怕對方給你提供所謂的『硬件』，譬如工作證、通緝令等，所有能讓你可能會相信的材料，你都不要相信。如果對方真的是公安、或其他公職人員，而你又犯罪的話，首先他們絕對會逮捕你，其次你的家人一定知道。」