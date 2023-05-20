東華三院群芳啟智學校宿舍向宿生派錯藥　未立即解雇涉事職員

特殊學校宿舍兩次發生向宿生派錯藥事故！本報獲悉，東華三院群芳啟智學校宿舍分別於2月及5月先後有替假護士派發宿生藥物前未有覆核藥物，導致派錯精神科藥物事故，受影響宿生需要送院接受檢查，幸無出現異常情況。

東華三院群芳啟智學校宿舍於2月20日及5月5日，兩次發出家長通告，指宿舍發生宿生藥物事故，其中2月的通告內容提及外聘替假護士派發宿生藥物前，未有覆核藥物而引起事件，其後由當值主管發現。5月的通告內容則提到外聘替假護士派發宿生藥物時，當值主管未有按既定程序在旁核對，而替假護士錯看宿生姓名而引起事件。

消息人士說，東華三院群芳啟智學校為中度弱智兒童提供小一至中六年級的特殊教育服務及寄宿服務，學生皆無自理能力。派錯藥所牽涉的藥物屬於精神科藥物，當中更牽涉危險藥物，可影響學生健康。事故發生後，校方仍然安排失職的員工繼續工作，並未有立即解僱。

東華三院接受查詢時承認，群芳啟智學校宿舍今年先後於二月及四月發生過向個別宿生分發藥物時出現誤差事件，包括藥量不準確及誤服其他宿生處方藥物。校方發現後已即時通知家長，並將誤服其他宿生藥物的學生送院檢查；至於藥量不準確的個案，則按家長意願讓學生留在宿舍接受觀察，學生至今均並無出現異常情況。

校方已即時將事件呈報教育局，並檢視藥物分發的措施及流程，最終確定事件乃屬人為錯誤。校方對事件已作嚴肅處理，有關涉事職員即將離職，而有關的外購服務機構則不再獲得選用。同時，校方亦向全體宿生家長發出通告，報告事件。

東華三院又說，凡遇宿舍護士因休假或出現空缺時，學校會透過外購服務機構聘請「替假護士」。校方在選取外購服務機構時，會謹慎考慮機構提供的專業服務水平及服務紀錄。校方對連續發生藥物分發誤差事件十分抱歉，會盡一切努力避免類似事件再次發生。