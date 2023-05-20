政Whats噏：檢討兩元乘車優惠爆爭議　梁翊婷隔空反擊

梁翊婷強調不應因少數違規濫用，從而向廣大長者嘅乘車優惠設限。

觀塘前區議員梁翊婷，早前質疑長者兩元乘車優惠相關開支每年可達百億元係「幻想」嘅講法，雖惹來身兼行政會議成員嘅議員陳健波反駁，然而爭議並未平息。梁今日(20日)拍片反擊，強調不應因少數違規濫用，從而向廣大長者嘅乘車優惠設限；又指相關開支大增，乃行政會議批准公共交通大幅加價所致，斷不可將呢筆帳算落長者頭上。

對於陳健波擔心，即使改用實名登記嘅樂悠咭，亦因乏人抽查而難以杜絕濫用乘車優惠。梁翊婷指兩元乘車優惠嘅懷疑濫用嘅個案去年有4,042宗，較2021年少咗6成，亦較2020年過萬宗明顯銳減，佢相信逐步轉用樂悠咭嘅情況下，濫用乘車優惠嘅情況應有所改善。佢又質問有無必要因為4千幾個違規者，而去削減過百萬長者嘅交通福利？而咁做又會否令人產生借故削減福利嘅感覺？

至於乘車優惠嘅開支，梁翊婷指陳健波約一個月前出席電台節目，表示今年嘅總開支係去到100億港元，但後來又改變講法，指2023至2024年度政府就兩元乘車優惠而申請67億港元。梁翊婷引述傳媒報道，指近兩個財政年度，因應「兩元乘車優惠」計劃適用範圍擴大，調高項目預算金額去到每年60億港元以上，惟2022至2023年度嘅修訂預算則減半至30億港元左右。跟住佢就話財政預算案「預留金額」同實際「使用金額」唔一定相符，例如「銅芯口罩」，政府當時預留抗疫基金8億港元去做有關口罩嘅項目，但最終係用咗1.8億港元，高估超過3倍。所以預留67億，唔代表用咗67億，佢話向來做開財委會嘅議員，對呢個情況應該相當清楚。

梁翊婷話儘管有項目開支係「估大咗」，但基建開支則往往「估細咗」，指除咗港珠澳大橋、沙中線、機場三跑外，仲有好多項目如西九文化區、中環灣仔繞道、蓮塘口岸、南港島線等基建工程嘅超支加加埋埋都有千億。對於三跑係由機場自己負責，根本冇超支嘅講法，梁話實情係興建三跑而設嘅機場建設費，買機票時要附加。即是話一旦搭飛機就有份幫三跑埋單。梁翊婷話工程超支若換成福利預算，令市民生活更幸福，做法是否更合理？

就乘車優惠開支日益膨脹嘅現象，梁翊婷認為公共交通大幅加價先至係主要原因，然而公共交通機構需得到行政會議批准方可加價，而陳健波就係行政會議嘅成員。梁話一方面容許加價令補貼開支大增，但另一方面則質疑長者搭車福利加重財政負擔，呢個邏輯真係好搞笑囉。