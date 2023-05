網民舉報空服員歧視非英語乘客　國泰指嚴肅調查處理

有網民實名舉報國泰航空空中服務員歧視非英語乘客,指事發在周日(21日)從四川省成都市飛往香港的CX987航班,投訴人稱有空中服務員抱怨有乘客「聽不懂人話」。國泰航空發表聲明回應,對旅客的不愉快經歷深表歉意,強調高度重視事件,將嚴肅調查處理,重申致力於為旅客提供高品質的服務。

投訴人在小紅書表示在香港生活11年,母語是普通話,說得一口流利英語及粤語;事發當天坐在機艙後排,稱「沒想到是通向人性醜惡的前排門票」,指登機後不斷聽到後艙空中服務員用英文及粵語抱怨。投訴人稱記錄一些讓其很憤怒的對話,包括「如果他們不會說毛氈的英文, 那他們就不配毛氈」(If you cannot say blanket in English, you cannot have it);又指有乘客嘗試用英語詢問填寫入境卡的方法,但「得到的也是無比不耐煩的回應」。

此外,一名老人在起飛後帶小孩去洗手間,空中服務員先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,之後向同事表示「他們聽不懂人話啦」。投訴人指全程「我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。整個航班兩個半小時,對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時」,不理解為何對不說英語或粵語的乘客,存在這麼大的惡意,連對旅客的基本尊重也做不到,「國泰航空請問這就是你們培訓的員工素質?」

投訴人表示落機前向乘務長說明上述情況,告之會作出正式投訴。國泰航空周一(22日)在其官方微博帳戶發文,以及在投訴人的小紅書貼文留言回應,表示已經知悉事件及聯繫相關旅客進一步了解情況,「我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意」。