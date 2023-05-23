安樂工程違競爭法　涉合謀定價總額30億　競委會展開第二輪訴訟

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程，旗下的安樂機電設備，去年承認在港提供空調工程案件中違反競爭法，被競委會重罰1.5億元。競委會今日(23日)表示，將展開進一步法律程序，向兩間業務實體及一名人士提起第二輪訴訟，對象包括安樂機電設備、江森自控香港有限公司、約克國際(北亞)有限公司及Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。

競委會公布案情指，Johnson Controls及安樂機電作為空調工程供應商，兩者互為競爭對手，在2015年12月14日至2018年6月24日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及／或圍標。競委會認為，有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》的第一行為守則。競委會公布的案情亦指出，李亦牽涉入違反該守則。

安樂機電於2022年11月，就首輪和第二輪訴訟與競委會訂立合作協議。根據協議條款，安樂機電將就該兩輪訴訟承認法律責任、支付1.5億元罰款及競委會的調查費用及訟費，並推行全面的競爭合規計劃。

至於在向Johnson Controls及其前僱員李銳明展開的法律程序中，競委會現正向審裁處申請下列7條命令，包括宣布Johnson Controls違反了競爭條例守則，以及宣布李銳明牽涉入違反該守則；向他們施加罰款；向Johnson Controls收取競委會調查費用；禁止Johnson Controls從事違反該守則的相同行為； 禁止李銳明從事牽涉入違反該守則的相同行為；Johnson Controls須推行有效的合規計劃，以及向兩組答辯人收取競委會的訟費。

競委會指，本案入稟標誌着競委會對首輪及第二輪訴訟答辯人的調查已經結束。競委會相信，兩輪訴訟涉及的行為，對本地空調工程服務構成直接或間接的影響，涉及的工程總額逾30億元。競委會再次提醒所有企業，不應參與反競爭行為，而已從事合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作；籲各界保持警覺，並向競委會舉報可疑個案。