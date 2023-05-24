西貢荃灣本周末辦免費市集　市民盡情食買玩

港府於去年施政報告中宣布舉辦周末市集，帶動地區經濟。首兩個周末市集將於明日(25日)起分別於西貢區及荃灣區舉辦，市民可以免費入場盡情食買玩。下月將再有第3場周末市集在尖沙咀區舉辦，萬勿錯過。

周末市集由食物環境衞生署及本地團體合辦。首場市集為「西貢天后誕」，將於明日起至下周一(29日)在西貢市中心普通道的天后古廟及協天宮舉辦，活動時間由上午10時至晚上11時。第2場市集則為「荃灣市集同樂日」，於後日(26日)至下周日(28日)上午10時至下午6時在荃灣沙咀道遊樂場舉辦。另外，第3場市集「凝聚油尖力量 夏日繽紛週末市集嘉年華」則於下月17至18日，上午10時至下午5時30分在尖沙咀九龍公園廣場(羅馬廣場)舉行。

食環署發言人表示，當局計劃舉辦周末市集項目，增加市民休閒設施及項目，為市民的活動加添不同元素，並藉此催化多元本土經濟。參考民政事務總署去年的經驗，食環署今年會與本地團體合辦5個周末市集。發言人指，市集內容豐富多元，設有表演節目、各式各樣的攤位包括美食、購物、遊戲等，為市民提供周末消閒好去處。除了西貢區、荃灣區及油尖區的周末市集外，餘下兩個市集詳情將會適時公布。