英國最新涉港半年報告書　促廢除國安法　關注區議會改革　

英國政府今天(25日)公布最新一期提交國會的《香港半年報告書》，內容述及去年下半年間香港的發展情況，報告呼籲北京及香港政府實施聯合國人權理事會於去年7月份發表的《公民權利和政治權利國際公約》報告中所提出的建議，包括廢除《港區安全法》。

報告書提到，香港正使用《港區安全法》和過時的煽動罪逮捕異見人士。有關當局針對民主派領袖、新聞工作者及從政者，企圖藉此抹黑並消滅反對聲音，包括有雙重國籍的在囚英國公民黎智英是其中一人，英國外相早前更向中國國家副主席韓正及香港政府領袖談及此案。當中，又提及涉及國安案件聆訊的民主派人士，指出多數被告在不得保釋的情況下已被還押候審超過2年，在反修例期間被捕的數千名參與者仍在等候當局通知有關檢控及審訊的安排。

報告書又關注，港府於5月2日提出對區議會進行選舉改革，大幅減少直選議席。為呼應中國去年12月對《港區安全法》的釋法，港府於5月10日修訂《法律執業者條例》，指出曾經屬於司法機構的權力已轉移予行政長官，面對國安控罪的人士失去了在法庭上挑戰當局決定的權利。此外，更指出中國不遵守《中英聯合聲明》，英國將與盟友一起譴責中國持續侵蝕香港公民和政治權利以及香港的高度自治權，並促中國恪守國際承諾，包括《中英聯合聲明》。