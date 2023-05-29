粉嶺北第15區擬建公共運輸交匯處　料設專線接駁公房與港鐵站

粉嶺北第15區東公營房屋項目預計2026年逐步落成，為防屆時逾1.5萬名居民交通不便，房屋局建議在發展項目興建公共運輸交匯處。據當局早前文件顯示，擬議工程建設費用約1.55億港元，並計劃今年第4季諮詢立法會後向申請撥款，預計獲批後可於兩年半內大致完工。

而今日(29日)當局向立法會提交補充文件，指有關交匯處將位處公營房屋發展基座底層，樓面面積約為 5,800平方米，結構樓高約為 14 米；交匯處將採用「圍邊鋸齒形」的布局供專營巴士及專線小巴使用，設有四個專營巴士上客停車灣、一個專營巴 士落客停車灣、八個專營巴士停泊位、三個專線小巴上落客停車灣及一個行車出入口供專營巴士或專線小巴使用。而交匯處的四面均設有行人通道予乘客進出交匯處。

惟當局承認，由於發展計劃項目距離港鐵粉嶺站超過一公里，居民若步行前往港鐵粉嶺站估計需時約25分鐘。運輸署未來將會因應粉嶺北新發展區的房屋發展計劃的進度及落實日期，適時在交匯處開辦專營巴士/專線小巴路線，提供接駁服務往來鄰近的港鐵站，並提供跨區服務往來工商地區，配合區內市民前往工作地點的出行需要。

粉嶺北第15區東公屋項目位於梧桐河及麻笏河交界，鄰近龍躍頭覲龍圍及聯和墟，涉及面積約4.54公頃。當局擬興建6棟住宅樓宇，提供6,100個單位，預計人口約15,520人；項目同時將提供安老院舍、長者日間護理中心及幼稚園等。