建造業轟暑熱指引難實行　停工或影響工程進度　衍生額外成本

《預防工作時中暑指引》已實行半個月，勞工處亦曾數次發出工作暑熱警告，不過早已有業界反映指引用作不大，運作方式亦不可行。香港建造商會執行總監梁敬國今早(6月1日)在電台節目表示，即使當局發出暑熱警告，但由於部分工序不能突然停止，強調「工序會亂晒」，故業界難以執行相關指引。

他提到，新指引生效前，天氣酷氣時地盤僱主會為員工提供休息時間，或提供西瓜、冰水等消暑物品。他又以紮鐵工人為例，若他們於6至9月的炎熱天氣工作，每早都可休息15分鐘，下午亦有下午茶時間。而若工人按指引的建議時間休息，他表示未計算工程會延誤多久，但由於停工或會影響工程進度，若業主不承擔額外成本，便需由總建承商及分判商負擔。他又透露，上周已當局、建造業議會及不同商會開會，相討指引如何讓業界適應實際運作。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德則在同一節目表示，認為僱主跟從指引「跟係人情、唔跟係道理」，工人未必可獲得休息安排，即使前線工友反映，不論是政府、私營發展商或房協地盤，管理人員只會提醒員工不適時可休息，但不會主動安排休息時間；而現時只有2個暑熱指數監測站，不能反映地盤工友工作時的酷熱情況。另外，他指出部分工友或不想休息，因為暑熱警告下有僱主依然要求準時交貨，否則或會被扣錢。