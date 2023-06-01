西貢佛堂門天后古廟及上環中央會所　擬「升呢」法定古蹟

再有兩座歷史建築將升格為法定古蹟！古物諮詢委員會將於下周四(6月8日)舉行會議，根據今日(1日)上載的會議文件內容，議程包括宣布兩座歷史建築「升呢」，其中西貢佛堂門天后古廟原屬一級歷史建築，是全港天后廟中最古老、規模最大的一間，故稱大廟；而位於上環的前香港中華基督教青年會中央會所亦同獲殊榮，原屬一級歷史建築，現時用於社區中心及庇護工場。

翻查資料，西貢佛堂門天后古廟建於南宋時期，廟內仍保留了清朝嘉慶4年所鑄的鐵香爐，以及道光20年所鑄造的銅鐘等文物。而坐落於上環必列者士街會所，原名為中央會所，建於1918年，為香港中華基督教青年會的前總部，樓高6層，以清水紅磚及混凝土建成，設計工整、簡約，是當年華人聚會的主要場所，大樓糅合中西元素設計，更設有全港第一個室內冷暖水游泳池，及全港首個懸空的室內鑊形跑道。

此外，古諮會亦將於下周審批有待通過擬議評級的項目，今次共有兩個項目上榜，包括位於新界元朗錦田的鄧伯裘故居，以及位於中環的炮台里台階和欄杆，前者建於於20世紀初，擬議評級為一級歷史建築；後者建於1877年，屬擬議二級歷史建築。