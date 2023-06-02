入境處連日進行反黑工行動　共拘12人

入境處今日(3日)表示，本周一至昨日(5月29日至6月1日)一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，共拘捕7名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名違反逗留條件人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查包括按摩店、住宅大廈、餐廳及貨倉等地點，共拘捕4名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男2女，年齡介乎26至48歲。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一男兩女，年齡介乎34至58歲。

另在「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查包括公園、餐廳及零售店舖在內的36個目標地點，拘捕2名懷疑黑工、1名涉嫌聘用黑工的僱主及1名違反逗留條件人士。被捕的懷疑黑工為2名分別32及60歲男子，當中1人持「行街紙」；被捕的僱主為1名40歲男子。另外，1名32歲內地男漁工因違反逗留條件被捕。 至於在「風沙行動」中，執法人員於上水寶運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的39歲內地女旅客，懷疑用作水貨用途的貨物主要包括保健產品及護膚品。