失業疑兇覆診前犯案　其中一女死者任職廚房工

鑽石山荷里活廣場發生的雙重謀殺案，被捕光頭疑兇姓司徒(39歲)，據悉他患有妄想性精神分裂症多年，需定期覆診。疑兇與雙親同住慈雲山一公共屋邨，一家3口均靠綜援維生。疑兇約10年前失業至今，期間多終日在家打機戲機，連朋友也少見。

消息稱，疑兇3年前曾襲擊家人，其後才被揭患上妄想性精神分裂症，遭送入小欖精神病治療中心，後來被判於葵涌醫院留醫接受治療。同年12月疑兇出院，惟仍需每隔3個月到醫院精神科覆診，上一次覆診日期相信為今年3月初。但今年初，疑兇被發現情緒開始不穩，變得暴躁兼容易激動。另外，疑兇原本需於本月初到醫院覆診，豈料覆診前幾日竟涉嫌犯下令人髮指的謀殺案。

此外，案中其中一名死者方曉彤(26歲)，據了解，她為家中獨女，生前為廚房工，為人極有愛心，喜歡動物及小朋友，她已搬離家與另一人同住，平時較少回家，主要透過手機通訊軟件與家人聯絡。家人對她遇害感無助及不知所措，亦對疑兇感悲憤，方女身後事由朋友幫手協助辦理，骨灰打算安放在家中。