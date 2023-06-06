浸大兩學者獲選歐洲科學院院士　表揚其生理學及環境分析學成就

香港浸會大學張安德中醫藥教授及中醫藥學院副院長(國際合作)賈偉，以及浸大郭一葦環境與生物分析講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦，於今年分別獲選為歐洲科學院院士及外籍院士，表揚賈在代謝與生理學領域的非凡貢獻，以及蔡在環境分析化學的卓越成就。

賈偉是代謝組學的著名科學家，他在醫藥和醫學領域卓有成就。他在2019年加入浸大，主要研究鑒別各種代謝疾病的生物標記，以及探索疾病發病所涉及的主要代謝通路機制。他目前擔任香港中醫藥表型組學研究中心主任，該中心是首個聚焦於本地及全球的中醫藥表型組學中心。他的研究於「谷歌學術」引用次數超過35,000次，其「谷歌學者H指數」達88 ，他並於2020、 2021和2022年連續3年被全球知名學術出版機構ELSEVIER評選為其中一位「中國高被引學者」。

蔡宗葦則是環境分析化學領域的傑出化學家，亦是享譽國際的環境毒理學與人類健康專家。他分別在2003和2013年成立二噁英分析實驗室及環境與生物分析國家重點實驗室，並出任兩所實驗室的主任。他更獲聯合國環境規劃署邀請，擔任《斯德哥爾摩公約》持久性有機污染物亞太地區報告的主要作者。 他曾發表超過700篇科學論文，被引用約 21,000 次，其「Scopus H指數」達73，並在史丹福大學的「全球前 2%頂尖科學家」名單中，連續多年在分析和環境科學範疇被評為全球被引用次數最高的研究人員。