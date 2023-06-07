調查指6成多兒童體能活動量不達標　逾8成女童不合格

日日運動身體好，然而本港過半數市民體能活動量未達標！為了解市民的最新體質狀況及訂立基準數據，政府與中大體育運動科學系合作進行「全港社區體質調查」，文化體育及旅遊局昨日(6日)提交調查結果，發現超過一半年齡介乎17至79歲的香港市民，體能活動量未達世衞建議。而重災區是7至11歲兒童，不達標率達66.3%，惟84.4%成受訪兒童認為他們有足夠體能活動，導致實際與現實存在差距，當中不足2成女童達標，政府將制訂針對性策略改善市民的體質狀況。

是次調查於2021年7月至去年12月期間進行，成功收集9,326名年齡介乎7至93歲的香港市民的體質數據樣本，當中可用作分析樣本數目為8,419個，數據顯示體能活動參與度越高體質狀況就越好。調查發現，53.8%的17至79歲香港市民的體能活動量仍然未達世衞標準，世衞建議的體能活動量中，7至11歲兒童的不達標率高達66.3%，12至16歲青少年則為50.7%。然而，有84.4%的兒童認為他們有足夠的體能活動。因此，兒童的實際體能活動量和他們所認知的足夠體能活動量之間存在很大差異。男童達標率有46.9%，而女童的情況更差只有19.3%，卻有85.1%的女童認為她們有足夠的體能活動量。

市民不運動的原因，各年齡層都將天氣差歸咎為其中一個原因。受訪兒童就認為天氣差，功課太忙和身心太疲累，是阻礙他們參與體育活動的主要原因；對受訪青少年而言，主要障礙則是運動會導致肌肉痠痛，不夠時間，天氣差和太疲累。至於市民關心的肥胖問題，今次調查揭示，按世衞兒童成長標準，33%兒童及27.7%青少年被識別為超重或肥胖，34.2%的成年男性和23.7%的成年女性被識別為整體肥胖。與2012年同類型體質測試數據比較，兒童及青少年的肌力／肌耐力及成年人的平衡力較差。

政府將制訂針對性策略改善市民體質狀況，利用大數據以不同年齡群組的體質水平指標，推出簡易自我進行的體質測試方法，令市民可隨時監察個人體質的變化；研究設計流動應用程式，供市民紀錄日常體能活動量，從而增加資料庫的數據，以至繼續每5年收集市民的體質數據，以便持續評估香港市民體質的變化。同時會透過不同宣傳渠道，例如專題網頁，製作影片，舉行巡迴展覽等教育市民認識，體能活動基礎指標」呼籲市民進行足夠和合適強度的體能活動。