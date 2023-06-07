人才再培訓入讀人次趨升　去年首9個月較前年全年升48%

本地工人人手短缺，政府提出引入外勞方案引起廣泛討論。現時建造業議會和僱員再培訓局均設「先聘請後培訓」模式推行的在職培訓計劃，立法會議員顏汶羽今日(7日)就相關議題向勞工及福利局提出書面質詢，當局回覆指過去3年培訓計劃的人次有上升趨勢，去年首9個月入讀人次較前年全年上升48%，政府去年已再撥款，以資助建造業議會提供更多名額，吸引新血加入建造業，完成培訓的學員亦全數投身相關行業。

勞工及福利局書面回覆時指，就建造業議會提供的培訓計劃，2022/23學年首9個月的入讀人次有1,524人，較2021/22整個學年的1,033人，上升48%。未來建造業對技術工人需求增加，政府去年已向議會再次撥款10億港元，於去年起資助議會6年合共約2.7萬個培訓名額，包括提高現有培訓計劃的培訓名額及津貼，以吸引及培訓更多新血加入建造業，並提升在職工友的技能，以挽留人才。

按照當局提供的數據，入讀培訓課程的學員逐年上升，其中建造業議會2020/21年度有2,746個課程名額，只有1,086人申請，比例為40%，其後的年度相關比例提升至52%，最新的2022/23年度，2,022個名額有1,632人申請，比例提升至81%。最終完成課程的學員與申請人數相若，數據亦顯示，全部完成課程的學員，最後都投身相關行業。

至於顧員再培訓局的「先聘用、後培訓」計劃，近年收生情況大致穩定，現時提供約700項以市場導向、就業為本的恆常課程，涵蓋28個行業範疇，每年提供10多萬個培訓名額，供15歲或以上的合資格僱員報讀。