八哥BB被封四重袋棄山邊終不治　棄狗男 :「不想狗死在家中」

周一(5日)有動物義工帶狗隻出外散步，當行至一山邊時，發現一個可疑黑色膠袋，打開後發現內藏一個狗袋，再打開狗袋，赫見一隻呼吸微弱，被兩重膠袋包裹的兩個多月大的八哥BB，當時牠身體虛弱，但仍有意識，義工立即帶牠到獸醫診所醫治，期間，一名自稱狗主的男子到達，並指八哥BB從網上購買，但懷疑患上腸病毒；他又稱獸醫不肯救治，為了不讓狗隻死在家中，所以遺棄山邊，更叫義工小心傳染，還揚言即使救返也不會飼養牠。八哥BB因身體情況轉差，在翌日(6日)晚上8時許去逝。

動物義工中心創辦人指出，八哥BB在兩個多月的生命中，被人當作可以丟棄的消費品，承受很大痛苦，狗主用多重膠袋包裹棄於山邊，意圖讓牠窒息而死，這種殘酷虐待動物行為令人髮指，希望狗主受到法律制裁。義工更為八哥BB取名「NICE」，並會報警，希望為牠討回公道，並告知社會，遺棄動物是不可接受的惡行。

網民得悉事件後怒轟棄狗男，「一定要追究到底，為Nice討回公道。」、「等天收」、「真是太不人道喇」、「聽到呢D消息好心痛也很憤怒」、「他朝君體也相同，報應十倍奉還」、「唔該獸醫報警，明顯殘忍對待動物」、「拉佢坐監就最好」、「唔止要告佢最高刑罰，仲要判佢今生今世都唔可以飼養任何動物！」、「仲敢出聲認自己係狗主」