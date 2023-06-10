僅16%本港家長有親子閱讀習慣　學者冀增加頻率

書中自有黃金屋，閱讀令人進步。香港大學教育學院前副院長謝錫金指出，家中藏書量多、家長閱讀興趣高、家長與子女陪讀時間長等家庭因素對子女的學業成績有正面影響。但他指出，只有16%的香港家長經常跟子女進行閱讀活動，遠低於俄羅斯的64%。而少於四成的家長會經常為子女朗讀書本、向子女講故事、家長經常教子女寫字；但就全世界而言，亦有接近五成的家長會與子女進行有關閱讀活動。謝認為，家長可能只是無時間經常替子女做閱讀活動，並非無能力做到，建議考慮增加頻率。

家中的藏書數量對孩子的閱讀成績有正面影響，書籍分兩類：一類是家長閱讀的，一類是兒童圖書。他又指，兩者數目愈多，學生的閱讀成績越高，而最少有26至100本，才能達到香港小四學生的平均閱讀水平。另一方面，本港家長閱讀的時數也很重要，家長為了樂趣而閱讀，幾乎每天都閱讀約28%，芬蘭54%，而國際平均水平則是37%，比較起來，天天閱讀的家長不多，每月只讀1至2次或幾乎從不閱讀的受訪者共29%，謝認為數字值得關注。

他表示，家長與子女在入讀小學前進行閱讀活動很重要，愈做得多，子女成績愈好。香港家長有16%經常跟子女進行閱讀活動，而俄羅斯亦是64%，有81%為子女有時進行閱讀活動，二者加起來的頻率符合國際最基本水平，不算做得最好。如果再深入地從單項來看，香港家長可以做得更好，例如朗讀故事書，有37%家長經常朗讀書本，低於國際水平的52%，香港33%家長經常向子女講故事，低於國際水平的51%，有26%家長經常教子女寫字，低於國際水平的48%。謝認為，家長可能也有能力做得到，只是可能沒有時間經常替子女做閱讀活動，只可以有時進行，應考慮增加頻率。

在新冠疫情期間，家長對子女提供4類額外資源：包括書本、電子裝置、電子學習活動、網上教學或補習。有62%的家長提供額外書本資源，也是4類中，最能提升子女的閱讀成績。另外，家長的閱讀興趣會影響子女的閱讀能力，家長興趣愈高，子女的閱讀成績也愈好，因為家長可以以身作則，給孩子一個好榜樣。不過，他引用數據指出，本港家長只有14%十分喜愛閱讀，在全球排行榜倒數第2，愛爾蘭就有42%，有24%的家長表示自己的閱讀興趣貧乏，如追溯到2001年的研究，沒有興趣閱讀的家長只得6%，可見不喜愛讀書家長數量倍數增加，趨勢令人擔憂。