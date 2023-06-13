擬引入外地勞工　業界憂與本地工人爭飯碗　港府：非永久性措施

近年本港人口下降，各行各業均出現勞動力短缺，難請人的問題。惟輸入外勞，同樣引起本地勞工「爭飯碗」的問題，遭業界反對。港府今日(13日)向傳媒表示，社會復常後，多個行業，尤其勞動力密集的行業，包括建築業都有短缺問題。勞工短缺會影響香港的經濟發展，更會影響市民生活。因此本港將有限度輸入勞工，政策局會加緊評估情況，有消息會盡快公布。

當局強調會保障本地勞工，同時會保障本地就業優先、保障工資，不能低於中短數，而引入外勞非永久性，承諾會做好職業培訓。當局又重申引入勞工為輔助性非長久性，指輸入外勞計劃有限度，而且針對個別行業，強調有和業界溝通。

問及勞顧會開會臨時取消的原因，港府表示強調重視勞顧會角色，當局亦有和各界溝通，當公布方案會一系列向大眾講述問題，又認為勞工短缺會影響香港競爭力。

另外，北都是香港發展的引擎，而發展局昨日(12日)成立北部都會統籌辦事處，會要求該辦在今年制定行動崗領，又透露政府快公布私人發展商參建資助房屋事宜，最終細節即將叩定，很快公布。