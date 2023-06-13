火炭工廈藏示威物資　4男認管有爆炸品等罪　囚16至38個月

2019年8月，執法人員在火炭調查爆竊案時，發現4名男子行迹可疑，後來發現他們正運送球棒、行山杖等物，又透過他們身上的鎖匙在兩工廈單位發現有單位藏有不少示威物資，包括煙霧餅和噴漆等物，4男被捕，其中1人家中亦發現1封致全港市民的公開信，信中有鼓吹港獨字句。4人早前於區域法院承認管有攻擊性武器及管有爆炸品等4罪，今午(13日)被法官郭啟安判處監禁16個月至38個月。法官指斥發現武器的2個單位儼如武器庫，並為暴徒提供了武器、裝備及工具，判刑必須具懲罰性及阻嚇性。

法官指被檢獲的武器具攻擊性及防護性，亦有可製作汽油彈的物料，可提供予暴徒在非法集結或暴動場地使用。法官又指雖然案情顯示有被告涉分裂國家行為，但當時仍未實施《港區國安法》，故該些只視作背景，並不會視作加刑因素。法官又指檢獲的武器數量並不龐大，但亦為數不少，且有機會令他人身體受嚴重傷害。檢獲的物料亦可用作製作汽油彈，只是不知可製成之數量。因此法官認為需要嚴懲。

被告依次為林冠亨（33歲、廟宇職員）、談兆衡（28歲、工程師助理）、張子龍（35歲、商人）和吳敬賢（35歲、寬頻銷售員）。4人同被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他們於2019年8月1日在喜利佳工業大廈外㘭背灣街的公眾地方，攜有24支行山杖和10支球棒。林冠亨和張子龍另被控於同日，在喜利佳工業大廈的一個單位，管有11個煙霧餅及3罐噴漆。張另被控同日同地，管有藤條、噴漆、裝有白汽油的玻璃瓶、油、糖、洗衣粉和廚房毛巾等。只面對1項控罪的談兆衡及吳敬賢最終各被判囚16個月，承認3罪的林冠亨被判囚28個月，承認4罪的吳敬賢則被判囚38個月。

案件編號： DCCC 1016/2022