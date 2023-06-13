私人參建居屋市價六五折出售　率先推東涌柴灣兩項目

政府今日(13日)公布推出私人參建居屋先導計劃「樂建居」，房屋局局長何永賢表示，計劃是希望可加大房屋興建；首幅位於東涌122區的地皮將於今年年底推出，料可提供約1,600個單位；第二幅則將於明年初推出，地皮位置在柴灣祥民道，料可供應約700個單位，根據當局的資料顯示地皮所在地鄰近有天然斜坡。當局稱，第三幅地皮料在2025年推出，最終將視乎發展商的反應，以及調節有相關細節。

「樂建居」計劃的項目單位定價方面，將以市價65折發售，並設有限制單位數目及面積下限，包括地契會列明單位最低實用面積為26平方米(相等於約260平方呎)，亦會列明興建單位的最少數目，而每個項目中最少7成單位實用面積不少於34.8平方米(相等於約350平方呎)，即為現時居民項目的3至4人單位的下限面積。

何續指，新計劃中發展商須一次推售項目內所有單位，更坦言「我哋一定唔會回購既(賣剩的單位)」，故發展商需確保質素。而發展商若有需要，亦可利用持有土地協助特定目標群組達成置業願望，可在居屋資格準則上作出微調。何亦指，政府將知悉所涉的項目推售時間及數量，惟確實的的開售過程及時間則由發展商確定，並強調項目設有轉售限制及資產限額，情況與居屋一樣。

當被問及對項目計劃的信心，以至樓價訂定的水平，何永賢稱自通關後市場氣氛已轉好，相信屆時發展商賣樓花時，會取得房屋局批准並會一次過推售。她續指「樂建居」計劃以市價65折訂價已是相當優惠，並指已參考了一籃子因素，及會視乎土地來源、位置等來釐訂，加上與居屋的62折相約，已平衡市民期望及發展商參建誘因，有信心能吸引市民購買置業。