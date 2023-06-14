長者生活津貼逾327億　覆檢下跌僅83人未符資格

社會福利署去年9月起合併普通長者生活津貼(普通津貼)及高額長者生活津貼(高額津貼)，以發放劃一的長者生活津貼金額。立法會議員郭玲麗今日(14日)向勞工及福利局就相關受惠人數，每年財政開支以至覆檢宗數等情況提出書面質詢。數據顯示過去3個財政年度相關開支每年遞升，由2020/21年的277億港元，上升至2022/23年的逾327億港元，亦因過去疫情關係，社署覆檢個案數目大跌，最新財政年度僅83人未能符合入息及資產限額的個案數目。

勞工及福利局書面回覆時指，2020/21年度普通津貼及高額津貼的實際總開支為 277.41億港元，2021/22年度上升至288.57億港元，而2022/23年度的開支就修訂為327.26億港元，預算開支包括該年度發放的半個月額外津貼，較2020/21年度上升約18%。在覆檢個案方面，疫情前的2019/20，以及受疫情影響的2020/21年度都有超過17萬覆檢數目，當中分別有1663人及2088人未符入息及資產限額，而仍屬疫情期間的2021/22年有逾15萬宗覆檢，703人不合資格。

不過，到了2022/23年度卻驟跌至約5萬人，僅83人未符資格，社署解釋原計劃為173,463宗個案進行個案覆檢，但進度因疫情關係受阻，會於2023/24年度繼續為餘下的122,767宗個案進行個案覆檢，如果發現受惠人未能符合入息及／或資產限額，社署會按情況向有關人士追收多領款項，以及／或建議有關人士轉為申請其他合適的津貼。

普通津貼及高額津貼分別為每月2,920港元及3,915港元，約5萬名正領取普通津貼的長者將在合併措施實施後每月額外獲發995港元。資產上限方面，單身長者上限將由現時高額津貼的16.3萬港元，劃一放寬至37.4萬港元，而長者夫婦上限則由現時高額津貼的24.7萬港元，劃一放寬至56.8萬港元。經合併後資產不多於37.4萬港元元的單身長者和56.8萬港元的長者夫婦，可保留更多資產，劃一領取每月3,915港元的長者生活津貼。