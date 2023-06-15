高鐵香港段下月增長途綫至四川省　另加密廣東省短途列車班次

港鐵今日(15日)表示，下月1日起，高鐵(香港段)將增設連接四川省的長途綫，三個新站點包括成都東、樂山及宜賓西，每日提供南、北行各一班列車服務。同日起亦會加密往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務。乘客可於本周六(17日)起購買當天的列車班次車票。

新增的成都東綫是高鐵(香港段)繼重慶、湖南、貴陽後連接內地西南部的新綫路，而新站點成都東、樂山及宜賓西均是港人旅遊及經商的熱點。高鐵將為乘客出遊公幹計劃行程，提供新的選擇，亦同時有助進一步便利川港兩地人員往來。高鐵網絡覆蓋將遍及全國69個站點，列車服務由每日164班增至182班。

此外，往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務亦會由同日起加強，每日往返廣州東站的列車班次由13班增加至19班；往返深圳北站的班次則會由49班增至51班，而往返福田站的班次則會由30班增至38班，進一步便利日常往來、旅遊及商務出行。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，是次提升服務讓乘客可直達四川省，更進一步加強短途列車服務至每天146班，包括89班來往深圳的列車，支持大灣區一小時生活圈概念。