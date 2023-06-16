城大研發大規模生產碲納米網技術　有助開發新型高效電子產品

香港城市大學學者領導的聯合科研團隊，研發出能以較低的溫度和生產成本，合成高質量的半導體「碲」納米網，有助用於大規模生產，開發新一代高性能電子產品。該研究成果已於科學期刊《自然通訊》上發表，

納米網是由納米線網絡組成的納米級材料，由於納米線具有卓越的機械性能、能源效率和光學透明度等優點，一直是科學界研究對象，探索如何利用其開發新一代電子產品，但納米線半導體的可拓展性、可整合性和成本效益都有不足之處，限制了其發展潛力。城大材料科學及工程學系副系主任何頌賢帶領的團隊發明了一種低溫、氣相生長方法，能夠大規模地合成半導體碲納米網。

團隊先將碲源粉蒸發為氣相，然後利用氬氣流傳輸至攝氏100度加熱的生長基材表面，利用納米材料的「多尺度范德華相互作用」原理，成功製造出能夠自我組裝和自我焊接的碲納米線所組成的納米網。新技術可以在各種基材上生產高質量的碲納米網，包括氧化矽、聚合物，甚至是紙張。何表示，在電子產品中使用碲納米網，有望滿足現今物聯網應用的新興技術需求，而是次研究有助為大規模生產功能性碲納米網。團隊實驗亦展示了碲納米網的多功能應用的可能性，包括微米級圖案的生成、高遷移率晶體管的製造，以及在紙上製成響應快速和敏感的紅外線探測器，其光響應時間更少於3微秒。