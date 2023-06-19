最新失業率錄3%　仍有逾11.3萬人無工開

政府統計處今日(19日)公布最新失業及就業不足統計數字，今年3月至5月經季節性調整的失業率為3%，即有113,100人仍然無工開；同期的就業不足率則錄得1.2%；兩項數字均與對上一次數字相同。港府表示，隨着經濟復甦，勞工市場繼續改善，料會在未來數月進一步改善。

根據最新數字顯示，總就業人數由2月至4月的3,655,900人，上升至3月至5月的3,673,800人，增加約17,900人；同期的總勞動人口亦由3,770,300人，上升至3,787,000人，增加約16,700人；至於不經季節性調整的失業人數，則由114,400人下跌至113,100人，減少約1,300人。此外，3月至5月的就業不足人數為44,400人，與上期的數字44,500人，大致相若。

另外，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率，分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率則下跌0.4個百分點至3.5%。另有一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業，以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。