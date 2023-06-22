非專營巴士公司疑鋪路請外勞　調低月薪招聘本地司機

政府最快下月接受運輸航空業和建造業申請輸入外勞，當局多番強調政府不是藉此引入廉價勞工，輸入外勞工資不可低於相關職位的工資中位數。不過計劃未接受申請，東網記者即發現有公司疑鋪排後路申請外勞，已鬼祟開始「減人工」。從社交平台一司機招聘群組的貼文可見，當局未公布特別計劃前，有本地巴士集團以每月月薪可達2.5萬港元招聘司機，惟在宣布推行特別計劃後，月薪隨即大跌至2萬港元，減少足足5,000港元。

本港多個行業出現勞工短缺，港府上周二(13日)急推「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中小巴及客車司機共佔1,700個名額，下月接受申請。不過外勞未到，有非專營巴士公司就減人工。東網記者在一招聘香港或中港司機的社交平台群組發現，有巴士公司在上周一(12日)發貼文招聘司機，工作內容要求司機在深圳灣接送政府人員，由晚上8時工作至翌日8時，或晚上10時至翌日10時，共12小時，月薪為約2.5萬港元，並每周有1天例假，以及「勞工假」、「大假」等。

發文一周後，該巴士公司昨日(21日)再次在群組發貼文請司機，工作內容、假期不變，工作時間雖由12小時減至10小時，但月薪卻由過往約2.5萬港元，大減5,000港元至約2萬港元。貼文惹來大批網民批評，其中有網民質疑公司為迎合港府新政策，鋪排後路申請外勞，故下調人工，作出無人應聘的情況，以證明招聘出現困難，慨嘆「香港人就來飯都冇得開，唯一出路只有打劫、坐監、移民」；有網民則批評「兩萬蚊仲要通宵更，叫你親戚全家揸啦」；亦有網民笑言「遲啲可能得返萬五蚊」。