荃灣油柑頭港人首次置業項目　發展商須以市價8折出售單位

房屋局今日(23日)表示，公開招標出售位於荃灣油柑頭的一幅用地作「首置」項目，截標日期為8月18日。油柑頭用地的賣地條款規定是，發展商須以市價8折出售單位。而有別於上一次由私人發展商參與，位於觀塘安達臣道的「首置」項目，發展商須將是次地段中所有發展的單位推出作「首置」單位發售。

賣地條款亦規定發展商須在該幅用地上提供不少於1,940個住宅單位，而為確保發展商不會興建太多面積細小的單位，同時亦讓發展商可因應市場需要靈活地設計合適的單位組合，所有「首置」單位均須符合現時政府就賣地項目所設的最低實用面積要求，即26平方米，約280平方呎。此外，至少7成單位的實用面積不可以小於34.8平方米，即約375平方呎。

局方強調，出售對象的資格由政府規定。「首置」申請人須為居港滿7年的香港居民、從未在香港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加3成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加3成。政府會在發展商出售「首置」單位前參考當時的情況訂定詳細的申請資格。