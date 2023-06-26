港大地盤工程構件欠妥　屋宇署指無結構危險　已要求工程師交報告

香港大學地盤被揭發施工結構出現問題，事件引起社會各界關注。​屋宇署派員到場巡視後，今晚(26日)指有關項目的一號職員宿舍地下低層3樓、地下低層2樓及地下低層1樓部分鋼筋混凝土構件欠妥，但認為並無明顯結構危險，會繼續監察修正工程的執行情況。署方又公布有關項目的註冊承建商為精進建築有限公司，同時已要求註冊結構工程師提交報告。

屋宇署表示，署方就薄扶林142號西高山發展項目的部分鋼筋混凝土構件質量欠妥情況，包括出現混凝土灌注呈蜂窩狀的質量問題，派員到現場巡視。據有關工程師解釋，有關精進建築於本年4月底至6月初在逐步拆除混凝土構件的模板時，有關註冊結構工程師委任的適任技術人員發現有部分混凝土構件質量欠妥的情況，並根據《地盤監督作業守則》的規定填寫「不一致及糾正報告」。

精進建築已就部分欠妥範圍較小及情況較輕微的構件，在註冊結構工程師同意及監督下進行修繕工程，包括移除欠妥部分及修補該部分的混凝土。至於欠妥範圍較大的構件，精進建築亦已向註冊結構工程師提交修繕方案，並須在取得有關註冊結構工程師同意後及在其監督下，才會進行有關修繕工程。

屋宇署強調重視建築工程的安全及質素，已根據《建築物條例》有關規定，要求負責建築工程的註冊建築專業人士，以及精進建築必須妥善監督建築工程，包括鋼筋混凝土的施工質量等需符合規定的標準。如工程期間發現有欠妥事項，需按既定機制啟動有關程序及予以糾正，並已要求註冊結構工程師提交已採取的改善措施，以防止同類情況再次出現。