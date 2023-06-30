世衞擬將甜味劑「阿斯巴甜」定為致癌物　專家指日飲12罐易危

有本港專家表示，若飲用含有甜味劑的汽水達到上癮的狀態，才有可能致癌。

天時暑熱，不少人喜愛飲汽水解渴，為免攝取過量糖分，不少人更會選擇健怡或無糖可樂。不過，據報世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構，有意將經常在無糖可樂和香口膠使用的甜味劑「阿斯巴甜」定為「可能對人類致癌」。本港專家指出不用太過擔心，若飲用達到上癮的狀態，才有可能致癌。

據了解，該機構於本月曾舉行外部專家會議，而作出有關決定。世衞「食物添加劑聯合專家委員會」，將會制訂「阿斯巴甜」的安全攝取量幅度，估計將會與國際癌症研究機構，於下月14日公布詳情。該委員會一向表示，若攝取阿斯巴甜的分量不超出每天上限的話，依然安全。以一位重60公斤的成年人為例，若每日飲用12至36罐無糖汽水，才會有危險。但國際甜味劑協會十分關注有關報道，又質疑本身並非負責食品安全的國際癌症研究機構的評估科學全面性相當低，憂慮消費者會被誤導。

香港高等教育科技學院食品科學及安全學系副教授方麗影表示，市民對此不用過度擔心，而「阿斯巴甜」與蔗糖的甜度為1：200，只需增加小量甜味劑，則可達致相若甜度，但如果飲汽水到達上癮的階段，才有可能患癌，一般而言不需太過擔心。她補充，「阿斯巴甜」為水溶性，並可經飲水或排汗排出體外。