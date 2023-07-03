故宮博物館開支大　研上調門票價格　另本月起停止周三免費參觀

香港故宮文化博物館慶祝開幕1周年，館長吳志華表示，博物館截至昨日(2日)錄得有近126萬名訪客參觀，於前日(1日)單日更錄得有7,600多名訪客參觀，破創館以來新高。惟吳指，維持故宮博物館高質素展覽水平的花費甚大，因此館方未來需探討財務上可持續方案，包括檢討門票上調空間。他續指，因博物館現時並沒有接受政府恒常資助，而門票佔博物館收入一半，館方將會從博物館的租務及文創產品等方面着手，以支持博物館的營運。

至於故宮博物館本月開始，會停止逢周三免費開放予公眾參觀展廳1至7的安排。吳志華表示，過去預約周三出席的觀眾只有35%，為免出現門票浪費情況，亦望將免費門票更精準給予有需要人士，未來計劃將派發12萬張門票給有需要公眾。

至於參觀博物館的人士中，截至5月內地及海外觀眾數量增加，有超過一半的觀眾來自內地，而海外的觀眾亦佔10%，認為博物館的觀眾十分國際化，對於博物館而言亦是一個重要的指標。此外，吳透露9月底將會舉辦慶祝國慶的特別展覽，展出四川三星堆遺址的出土文物。

此外，館方亦趁開館1周年，今日(3日)起向首100名入場人士贈送博物館的文創精品，並會展出51件來自北京故宫博物院借出的文物，大部分是首次在港展出，包括兩件屬國家一級文物的竹刻，展覽為期3個月。 其中一件國家一級文物，是明末竹刻家濮澄製作的「松樹紋壺」，壺的主體是用松幹製作，壺巴是松枝盤曲而成，壺咀則是松樹上的斷梗。另一件是清初封錫爵製作的「白菜式筆筒」，這件竹雕工藝品呈現四重菜葉，脈絡清晰，筆筒的底部較窄，並向上漸趨寬廣，能顧及筆筒的實用功能。