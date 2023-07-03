容海恩重申已與袁弓夷脫離關係　違法行為與她無關

就執法部門國家安全處今(3日)表示，已向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反國安法的人士，指他們干犯危害國家安全罪，勾結外國或者境外勢力等罪名，並懸紅每人100萬元通緝。其中一名被通緝的為74歲的袁弓夷，其子袁彌昌的妻子為議員容海恩，容今重申已於去年8月登報宣布與袁弓夷脫離關係，因此其行為與她無關，又指港府必須全面遏止任何危害國家安全的行為，透過《港區國安法》盡快將疑緝拿歸案。

身為執業大律師的容海恩指，留意到有聲音質疑通緝的成效，她認為「事實並非如此」，解釋國安處可依法通緝這些罪犯，凍結他們的相關涉案犯罪財產；港府可先諮詢律政司意見，並在取得相關法律意見及香港法庭發出的拘捕令後，正式通知相關國家，要求當地執法機關將逃犯拘捕，繼而引渡回港受審；而即使該國家已暫時終止與香港的移交逃犯協議，但仍可按個別事件合作。此外，中國是國際刑警組織的成員，而香港屬於中國支局，可以要求國際刑警組織通過全球近200個國家成員，通緝《港區國安法》逃犯。

至於袁弓夷，她稱已登報宣布與袁弓夷脫離關係，強調任何人士均不得危害國家安全，而袁弓夷在海外籌組所謂「香港議會」，推動以「公投」推翻中央和特區政府，又要求制裁香港法官，有關行為已涉顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，再次表示支持把任何危害國家安全的疑犯繩之於法。