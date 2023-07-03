廟街混戰出摺櫈　短褲男以一敵四　便利店外打到內

油麻地廟街發生5人混戰！有讀者今日(3日)向東網提供事發片段，只見戰況開初已進入白熱化階段，兩幫人分開兩邊各自隻揪隻，其後演變成4個圍攻1人，期間各人更不知從何處取來多張摺櫈互相揮打，更從戶外打到一間便利店內，情況好比港產片《食神》中，主角取出十大武器之首的摺櫈，不斷敲打對手。

據了解，事發時間為昨晚(2日)晚上約11許。片段開初可見，夜深的廟街並不平靜，在一間便利店外，一名白衫漢舉高手中摺櫈砸向一名戴帽男子，戴帽男後腦頓生冷風，轉頭乍見摺櫈迎面飛來，電光火石間伸出雙手成功空手入摺櫈，與白衫男一度僵持，白衫漢見對方非主要目標而罷戰。

與此同時，較近便利店另有兩人正在講手，在互送拳掌後分開稍息，其中一名綠短褲男望見另一邊廂有摺櫈在地，隨即小跑上前取起，並拉向身後蓄勢欲打向對手，長黑褲男觀那廝取櫈反攻，立刻小跳數步退後，待綠短褲男揮空後閃電般出手爭奪摺櫈，此外一名馬尾男在旁伺機而動。

上述兩人纏鬥間，另一白間黑衣男亦持摺櫈趕至，朝那綠短褲男揮去，戰況變成二打一，為長黑褲男掠陣的馬尾男此時見優勢已成，迅速衝前助陣，一同爭搶手中摺櫈，綠短褲男見勢已去，遂鬆開雙手，說時那時快，正觀戰的白衣漢亦持櫈衝前參戰，瞬間形成圍攻之勢。

只觀那綠短褲男以一敵四，仍力戰奮勇，閃過黑衣男及白衫漢的摺櫈後，回身便是數拳招呼黑衣男，對方亦不甘示弱，連出重錘回敬，其餘三人見同伴被毆，各自持摺櫈繼續揮打為同伴解困，綠短褲男身中數招被打得連連後退，無奈只好將戰場拉入便利店內，讓自身立於一面對敵的空間。

白衣漢及黑衣男見對方已退，於是乘勝狙擊，另外兩持櫈漢見對方處於易守難攻之地，手中摺櫈在店內亦不好使，似乎已冷靜下來，於是放下摺櫈嘗試規勸同伴罷休，不過白衣漢似怒火難消，仍欲舉櫈揮打，綠短褲男見對方人多勢眾，轉身便逃，而黑衣男不知從何處取來一物砸向那綠短褲男，交戰此時才告終，眾人亦先後離去。