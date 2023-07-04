林卓廷涉初選案還押　就立會衝突再申保獲准

因涉泛民初選案被控顛覆國家政權而被還押的前立法會議員林卓廷，涉嫌於2019年立法會審議修訂《逃犯條例》草案時，與3名議員發生衝突，被指違反《立法會(權力及特權)條例》，因而被控3項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。他在本年3月主動撤銷保釋，至今日(4日)他在西九龍裁判法院再申請保釋。裁判官批准他在本案中，以500港元擔保外出。

被告林卓廷面對3罪，控罪指他連同郭家麒及區諾軒，於2019年5月11日在立法會綜合大樓會議室1，襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員陳恒鑌、周浩鼎及葛珮帆。庭上透露，本案原本排期於6月15日預審，但因初選案審訊未完結，故已進一步押後。控方指，本案初步排期2024年1月開審，現在積極聯絡證人。裁判官關注初選案進度，辯方說，相信明年1月審訊可以完成，至少在證據層面上。

本案於2019年首次提訊時他獲准保釋，至2021年6月主動撤銷擔保。同年12月他再申請保釋獲批。相隔超過1年，他在今年3月20日再放棄保釋，獲退還本案的500港元保釋金。至今日他再申請保釋，控方沒有反對，裁判官批准。

案件編號：ESCC2514/2019