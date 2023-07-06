恒大學生9月起可免費用ChatGPT　使用指引下月公布

近期人工智能ChatGPT在校園的應用引起關注。香港恒生大學校長何順文今(6日)表示，校方已為教職員提供恒大版的免費ChatGPT，並預計在9月把服務擴展至學生。為確保師生能合理使用生成式AI，大學正制定使用指引，料於下月中公布細節。他強調，校方會提供培訓，助師生有效使用AI，例如教導學生如何提問，並須遵守道德操守和法律。

何順文形容，人工智能是大趨勢，難以禁絕，故應盡快讓師生使用；同時，為保障師生私隱，所有資料將不會傳送至公開平台。至於該校的創科學院方面，已創建全港首個雲創學院，並得到亞馬遜網絡服務的支持。雲創學院主要聚焦於4大範疇，包括雲端運算培訓和教學、雲端課程開發、學術研究以及就業創業發展。

收生方面，何順文指出，截至上月中，本科一年級總申請人數超過3,400人，比去年同期增加38%。該校有信心下學年本科課程可達到約1,700人的收生目標。恒大另設校長推薦入學計劃，重視學生校內成績、領導力和音樂等多元才能。對於港府前日(4日)把大學的特殊收生比例由3%提升至10%，校方表示歡迎。退學率方面，上學年共有140位學生退學，今年的數字則減少一半，他認為退學潮已消散。他又補充，去年教職員離職率有9%，惟本學期未完結，未有完整數據，但估計離職率會更少。

另外，就非本地生而言，何提到，因應內地教育部批准內地生的學額增至20%，校方可增加內地生的學額。有利於中港全面通關，恒大下年度有逾2,240名內地生報讀，較去年急增149%，不過不會影響本地生的取錄機會。除增加學額外，大學亦提供多種入學獎學金，任何申請人只要在DSE考試中獲得18分以上，都有資格申請。此外，校方為國際學生和內地生提供非本地生入學獎學金。至於碩士課程方面，反應也非常熱烈，截至6月中，申請人數為約4,250人，比去年增加逾2.8倍。