內地提早禁福島等10縣食品進口　議員促港府跟隨

日本計劃本月起排放經過處理的福島核污水，內地重申禁止進口福島等10個縣(都)的食品，並對其他日本食品，尤其特別是水產，嚴格稽核其食物安全證明。有議員認為，香港應參考內地做法，禁止相關日本食品進口，表態反對排放。

議員葛珮帆表示，港府一直嚴格把關進口食物，確保符合食物安全要求，而是次排放核污水事件涉及外交事務，宜先留意內地反應。她認為既然內地採取措施提前應對，本港亦應跟隨，以期阻止日本落實排放核污水的計劃，亦有助保障進口食品安全。

漁農界議員何俊賢則相信，內地禁10縣都食品進口是已參考多方資訊，例如日本福島附近有魚類驗出核污染超標180倍等，考慮的科學決定。葛珮帆亦指，現時本港已經禁止部分福島一帶的農產品進口，本地進口商、餐飲業界均表示會盡量避免進口其他福島食品來港，而由於日本入口食品佔整體食品供應只得數個百分比，相信禁止日本10個縣（都）食品進口的影響輕微。

他們稱，港府於緊急應變計劃，及減少個別行業對日本食品倚賴的引導措施仍不足，促請當局進一步支援本地日本食肆及漁民。