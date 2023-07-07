財委會通過公務員加薪　最快本月底「出新糧」

立法會財務委員會今日（7日）通過2023至24年度公務員薪酬調整，首長級及高層公務員加2.87%，中低層加4.65%，有關薪酬調整生效日期會追溯至4月1日，當局最快於7月底向全體公務員「出新糧」，追補薪金差額，而是次調薪對政府財政影響為每年115億元。

議員林振昇質疑政府在人手不足的情況下，為何不調高0.5%彌補落差，議員周小松亦提出公共財政好轉時增加額外加薪幅度，以提升士氣。議員郭偉強同樣指不少高層公務員表示失望，促請政府在經濟復甦之後給予合理加薪，補償過去數年薪酬的落差，又指不能低估私人市場的吸引力，稱當局使命感先行的態度「唔怪得人手流失咁快」。

當局稱是次調薪充分考慮了6大因素，是當前環境下可達到的最佳平衡，又指提振士氣不單依靠加薪，還有社會認同、團結的工作氛圍等「情懷」因素，並表示公務員薪酬會與私人市場保持相若的水平，相信有心投考的人士必然對服務社會有所承擔，政府需要「搵啱人」。針對投考人數下跌現象，當局認為不一定是薪酬不夠吸引，而是年輕人選擇變多，加之3年疫情致大批海外學生無法返港。

當局又指，香港整體勞動人口流失，各行各業空缺率高企，部分界別甚至高過公務員，強調公務員人工會與私人市場保持大致相若水平，又指在畢業生中，政府工依然有相當吸引力，政府也正加大招聘力度，採取科技等方法分擔工作壓力。

另一議員吳傑莊認提出訂立公務員KPI，並與加薪幅度掛勾，讓表現優秀的員工享有更高的加薪水平，充分利用好公帑。不過當局則表示該方案暫時不適合香港環境，個別公務員工作很難客觀衡量，但未來會有相應措施處理表現不佳的公務員。