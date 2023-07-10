浸大跨學科培育現代農夫　業界冀政府推廣農務課程

香港浸會大學開設的生物資源和農業科學理學士，為本港首個專業跨學科學士學位課程，該系應屆畢業生黃潤添去年12月在水耕種植公司實習後，成功轉為全職，實踐「現代農夫」夢，目標是打造「高質本地菜」。有業界則看好本港農務前景，冀政府多推廣及開辦更多與農務相關課程，為業界提供人手。

黃潤添於2019年入讀浸會大學，第二年選大學主修時，意識到熱門科的就業前景或飽和，故「膽粗粗」選修農務系。他憶述母親誤以為選讀農務，代表畢業後會做農夫，無法「搵食」，曾力勸投考公務員。他說，現代農業不再是傳統農業，並非只有耕田才有收成，相反在大學這數年，學會了生物生態發展、不同植物種類的特性，亦學會配合科技的種植方法，以及不同的植物認證等，令他看到廣闊的就業前路。他在水耕種植公司Aqua Green實習期間，曾參與「研究與開發」、「品質管控」、「市場銷售」等工作。同樣為農務系首屆畢業生的馬靖楠，亦曾於該公司任實習生半年，但期間發掘了另類興趣，現於浸大進修與樹藝有關的課程。

Aqua Green創辦人林雅明本為會計師，10年前放棄高薪厚職，和合夥人創立水耕種植公司。公司是將傳統農業結合科技發展成水耕種農場，目前有約70個員工，計劃今年招聘5至6人，惟鑑於本港只有少數與農務有關的課程，每年畢業生供應有限，故公司過往主要招募國內農科畢業生為主。她重申，農業屬專業，不是畢業後便做農夫，坦言目前競爭尚淺，發展前景好。