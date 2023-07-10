逾3成學生連續打機5小時　調查指易成癮損身心健康

漫長暑假來臨，青少年沉迷打機、煲劇易上癮。有最新調查今(10日)公布，逾3成學生曾瘋狂打機，連續打機超過5小時。專家指，過去3年的疫情間，實體課堂轉為網課，導致學生上網時間增多，易令他們形成對網絡遊戲的依賴。長時間沉溺於網絡遊戲，可導致學業、家庭和社交關係等構成負面影響，最嚴重會出現過度依賴和成癮問題。

是次調查由香港專業進修學校聯同香港中文大學等進行，於去年6至12月期間訪問6間小學和4間中學，受訪學生多達2,770人。調查結果顯示，31.8%受訪者曾連續打機超過5小時，最嚴重個案打機時數更長達90小時；42%受訪學生表示曾連續觀看超過5小時視頻，個別極端個案更連續觀看90小時。整體而言，12.6%即350名學生有網絡成癮傾向。

調查同時發現，受訪學生自我評估的情緒狀態偏差，約5成學生認為自己有中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮症妝；65.5%人認為睡眠品質較低，而38%學生每日睡眠時數不足7小時。團隊建議學校可向學生提供支援，例如考慮進行大型問卷篩查，及早識別高風險學生，並安排社工及訓輔老師跟進。

此外，港專學院已推展為期3年的輔導研究計劃，由今月起至2025年4月底，與多間社福機構合作，為10至16歲長期打機的學生提供免費輔導，目標是減低青少年打機成癮的症狀，提升改變動機及促進與家人相互了解。