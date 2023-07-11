快運派2.1萬免費機票　網傳網站偷步放人　飛日本10分鐘內搶光

為慶祝香港國際機場25周年，機場管理局透過本港航空公司向香港市民派發由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點。香港快運今早(11日)10時半起，派發當中2.1萬張免費機票。

東網記者今早登入網站，今早9時半尚未開始派發時，航空公司網站已大派長龍，顯示「預計到達網站的時間： 一個多小時；預計您還需要等待的時間： 一個多小時」。即使經過個多小時的苦候，記者仍未能進入網站，只顯示「輪到你了，當前服務時間被延長。你將會被儘(盡)快带(帶)到網站」。即使成功登入網站，未知是否因人數過多難以負荷，填完資料後亦有機會彈回登入畫面，顯示「請稍後再試，或使用手機應用程式繼續預訂機票」，要重新排隊。惟即使用手機程式預訂，亦會顯示「錯誤」，表示「出了問題，請再試一次」。

不過，有不少參加者對無法搶到機票感到鼓譟，據網民表示，該網站10時26分已偷步放人，有搶得「頭啖湯」表示，港人熱門旅遊地點如日本不消10分鐘已被搶空。有搶不到機票的網民批評當局「先到先得」的安排，寧願登記完抽好過。