香港仔隧道收費廣場擬改建　變身轉車站最多停6架巴士

「易通行」不停車繳費服務推出逾2個月，今年內預料將擴展至所有政府收費隧道。根據港府最新建議，待「易通行」在香港仔隧道實施後，當局將拆除相關收費亭並興建巴士轉車站，以改善乘客候車空間及巴士網絡效率。路政署亦已進行初步設計，包括搜集地下管道設施、現有結構等資料，並經評估後，該署現已確立於香港仔隧道收費廣場，加建巴士轉乘站及行人通道上蓋的技術可行性。

據運輸署提交區議會文件顯示，黃竹坑道黃竹坑醫院外及對面設有巴士站，現時每日有超過20條巴士路線停靠，供南區乘客使用相關巴士站轉乘不同路線往返港島北岸。惟受環境所限，該2個停車灣同時間只能容納2架巴士停靠。

運輸署初步建議，香港仔隧道收費廣場拆除後所騰出的土地，可用作興建巴士轉車站，其中，往香港仔方向的轉車站長約70米，可容納5架巴士停靠；至於往灣仔方向轉車站則長約85米，可停靠6輛巴士。當局同時建議，興建約1.6米至3米闊的行人通道上蓋，以提供全天候及舒適的通道及候車空間。擬建的巴士轉車站將連接南風徑、橫跨香港仔隧道收費廣場的現有行人天橋及通往黃竹坑徑的小路。