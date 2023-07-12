長途巴士二氧化碳含量較正常高兩倍　調查：易令人恰眼瞓

搭長途車易恰眼瞓，原來有科學根據！香港珠海學院土木工程系今（12日）公布，最新研究發現，長途巴士車廂的二氧化碳含量接近3,000ppm，較環保署良好等級濃度高出兩倍，且足以令司機、乘客出現睏倦、頭痛等症狀。研究團隊建議，巴士可加強吸入更多鮮風，改善車廂空氣循環。

是次研究於今年3至4月期間進行，分別測量兩間巴士公司、四條長途巴士線。結果發現，一條由屯門前至藍田、總行車時間達100分鐘的長途巴士路線，在行車半小時後，車廂內的二氧化碳濃度已開始上升，並約一小時後達至最高峰，上層車廂濃度達到2,950ppm，下層則達到2,840 ppm。參考環保署的室內空氣質素指標，二氧化碳濃度1,000ppm水平屬良好等級，而長途巴士車廂水平則高出近兩倍。

研究同時量度港鐵車廂情況，發現由荃灣至金鐘的車程，二氧化碳最高濃度時為1,860ppm；屯馬綫屯門至紅磡濃度為1,426ppm，相比下，巴士車廂濃度較港鐵高出60%。

珠海學院土木工程系助理教授李小蘭指，二氧化碳含量達2,000至5,000ppm的水平，有可能令人出現頭暈、睏倦、感到悶熱，甚至注意力不集中、心率加快和輕微噁心的情況。

該系系主任林志雄解釋，港鐵靠站開門時，月台上的新鮮空氣可進入車廂內，故濃度較巴士車廂低。同樣，巴士埋站時，下層車門打開亦有新鮮空氣替換，故濃度較上層稍低。他建議，巴士可以在有足夠的製冷能力之下，研究如何引入更多鮮風，改善車廂內空氣的循環，以平衡車廂內的二氧化碳濃度。