國安處清晨搜前香港眾志常委林淳軒寓所　未有拘捕

前香港眾志5名成員日前先後被香港國家安全處拘捕，被指涉嫌以「懲罰Mee」網購平台資金，支援竄逃海外的羅冠聰。有讀者表示，今晨(13日)6時許，一批便衣執法人員到前香港眾志常委林淳軒位於西營盤的寓所。據了解，國安處人員到林的寓所搜屋及問話，無作出拘捕行動。

本月5日及6日，前香港眾志主席林朗彥、常委朱恩浩、成員廖偉濂、李啟靖和鍾展翹（24至28歲）先後被國安處拘捕，涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，目前已獲准保釋外出。初步調查顯示，被捕人士透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援被通緝身處海外的香港眾志創黨主席羅冠聰。被捕人士亦多次透過相關社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及港府的憎恨、支持香港獨立的貼文。

至於現流亡英國的羅冠聰，他與前議員郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等7名身在海外人士，被指反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手，涉嫌違反國安法，被國安處懸紅共800萬港元通緝。國安處周二(11日)更到羅冠聰父母單位搜屋，帶走其父母及兄長問話。