「泰利」升呢今年首個颱風　天文台考慮午夜至凌晨2時改掛8號波

3號強風信號仍然生效。強烈熱帶風暴「泰利」已增強為今年首個颱風，其中心附近最高持續風速目前達每小時120公里，並預料會在今明兩天(16日及17日)繼續增強。天文台表示，本港風勢會在明早進一步增強，天文台會考慮在午夜至明日凌晨2時之間，改發8號烈風或暴風信號。

雷暴警告現正生效。在晚上9時，颱風泰利集結在香港以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。在過去1小時，昂坪、大老山及橫瀾島，分別錄得的最高持續風速為每小時73、61及60公里，最高陣風分別超過每小時93、86及68公里。

按照現時預測路徑，泰利會在明早最接近本港，並於香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，而本港風勢預計會在明早有所增強。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並請盡早完成防風防水浸的措施。