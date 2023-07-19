明愛及白英奇正式取錄2900人　今收2.6萬申請　按年升11%

今日(19日)是DSE放榜日，多間自資院校同日亦開放報名，包括自資學士、副學士，以及高級文憑等課程。截至今日下午4時30分，明愛專上學院及明愛白英奇專業學校已收到2.6萬個報名申請，按年升幅達11%；早前獲有條件取錄的同學，約有2,900人獲得正式取錄。

協理總監(入學、就業及公共事務)李家禧指出，較多同學報讀護理及社工相關的課程，人工智能相關課程亦錄得顯著增長。副校長(行政)及秘書長梁詩明亦表示，教育局下學年(2023/24)起放寬自資院校副學位和學士學位課程「特殊收生學額」，明專及白英奇將考慮同學在學術成績以外的良好表現。

香港大學附屬學院署理校長盧兆興則指，今年收生約1.6萬人，比往年增長15%，收生情況理想，其中以護理、工商管理、社會科學副學士課程最受歡迎，各有逾千人報名。他說，放榜不是終點，而是起點，藉此勉勵成績未如理想的考生不要氣餒和灰心。

至於職業訓練局(VTC)則將於新學年開辦逾140項全日制課程。職訓局表示，「中六統一收生計劃」今早9時開放後的首個小時，已有約2.5萬人次登入平台，或到訪院校，處理相關程序，當中包括報讀學士學位、高級文憑、文憑等各級課程，以及確認「正式取錄」學位的申請人。