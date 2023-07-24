偵破51宗騙案拘31人　揭不法集團薄酬誘外傭開傀儡戶口

鑑於近年詐騙案及涉及賣戶口等洗黑錢活動持續上升，中區執法部門於本月17日至24日展開代號「千國 」的打擊行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」」、「詐騙」及「洗黑錢」 等罪拘捕7男24女(21至74歲)，並且偵破51宗案件，涉案總金額高達5700萬港元。單一損失最大的騙案發生於2022年3月，一名71歲女子收到假冒公安電話，聲稱她涉及一宗洗黑錢案，哄騙她提交銀行帳戶及密碼作調查之用，成功騙走2,000萬港元巨款。

被捕人士的主要角色是傀儡戶口持有人，當中大部分為非華裔人士，包括17名外傭，其餘各人報稱送貨員、無業、司機及家庭主婦等。有人聲稱對騙案毫不知情，但受詐騙集團以300至2,000港元的微薄金錢引誘開設戶口，提供予集團收取犯罪得益，相信各人的戶口共收取及處理超過850萬港元的黑錢。其中2名被捕人士已各被控一項「洗黑錢」罪，案件將於下月8日在東區法院提堂，其餘人士已獲准保釋候查。

執法人員相信，有本地犯罪集團特別針對外傭對香港法例不熟悉，從而以報酬利誘他們借出或出售個人銀行戶口，用作不法用途，令他們墮入法網。執法部門已在過去一周展開一系列防騙及反洗黑錢的宣傳行動，提醒市民小心提防。案件調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。