秦剛被免去外交部長職務　王毅接任

十四屆全國人大常委會第四次會議周二（25日）在北京人民大會堂舉行。會議經表決決定免去國務委員秦剛兼任的外交部部長職務，任命中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅為外交部部長。官方未有解釋人事變動原因。

內地官媒報道，全國人大常委會第四次會議周二上午舉行第一次全體會議，委員長會議提出關於提請審議刑法修正案（十二）草案的議案之餘，另審議任免案。踏入下午，十四屆全國人大常委會委員長趙樂際主持召開十四屆全國人大常委會第九次委員長會議，審議有關議題，會議表決通過了任免案；國家主席習近平簽署第8號主席令。

秦剛對上一次公開露面是今年6月25日，當時在北京會見俄羅斯、斯里蘭卡及越南官員。被問及秦剛狀況時，多名中國外交部發言人連日在例行記者會上僅稱沒有可以提供訊息或不掌握相關資訊。

資料顯示，57歲的秦剛2021年7月擔任中國駐美大使，翌年10月當選中共二十屆中央委員。去年12月，他成為外交部長，今年3月出任國務委員、國務院黨組成員。69歲的王毅2013年3月16日至2022年12月30日曾任外交部部長。