南丫海難家屬上訴得直　高院頒令為2名罹難者召開死因研訊

南丫海難發生至今逾10年，死者家屬一直要求召開死因研訊。有死難者家屬於去年6月入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因聆訊。惟高院最終拒絕其申請，當中有兩名家屬不服裁決，並提出上訴。上訴於上月經開庭聆訊後今（26日）頒下判詞，裁定上訴方得直，並頒令會就着上訴方涉及的兩名死者召開死因研訊。上訴庭於判詞的最後表明，希望可對死傷者家屬表達最深切的慰問，並殷切希望死因研訊完結後，可就家屬們為事件劃下句號，雖然已屬姍姍來遲。

運輸及物流局表示，知悉有關法庭判決，並會盡力配合死因研訊。由於案件已經進入司法程序，現階段不便就有關事宜作進一步評論。

本案的上訴人分別是梁淑玲及趙炳全，分別是罹難者梁家杰及趙少琼的家屬，在原審時作為申請人之一的徐志盛並不包括在內，答辯人則是死因裁判官。

上訴方早前表明，原審法官忽視了案件確涉及公眾利益，家屬希望可以透過死因研訊，就事件查找更多真相，並就相關傳聞釋除疑慮。上訴方又指，原審法官並無處理到有關事件的新證據的問題，即包括涉事船隻的結構等問題，該些證據在早前的調查委員會及運房局的內部調查報告均未觸及。上訴方亦透露，據知死者家屬民事索償均已達成和解。

案件編號：CACV 485/2022