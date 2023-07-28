8.6全民運動日多項康文署設施免費　下周一起接受預訂

康樂及文化事務署將在8月6日(星期日)舉行「全民運動日2023」，市民可由下周一(7月31日)上午7時起，預訂免費使用康樂設施、在指定場地參與免費康體活動或在家中收看網上直播運動示範。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。至於公眾游泳池設施則毋須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，包括室內康樂設施如羽毛球場、網球場及籃球場等，戶外康樂設施包括網球場、草地滾球場及棒球練習場等，公眾游泳池(不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池)以及水上活動中心艇隻(創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用)。

市民可在7月31 日(星期一)上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱(不包括自助服務站)及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施，屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務，而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。康文署呼籲租用人準時到場善用設施。根據租訂康體設施安排，租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前一天取消。

另外，18區指定體育館的免費康體活動在8月6日下午2時至6時舉行，當日市民可親身體驗不同類型的康體活動，包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。活動券現於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。而康文署「全民運動日」專題網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。